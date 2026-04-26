Vuelve el frío a Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la próxima semana tendrá variaciones de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el día más frío será este lunes 27, cuando se registrará la temperatura mínima más baja del período, con apenas 7 grados.

Si bien durante el resto de la semana las condiciones se mantendrán estables, con jornadas mayormente nubladas y presencia de sol, las mínimas irán subiendo de forma progresiva, ubicándose entre los 9 y 15 grados. En ese contexto, este lunes se destacará por un arranque de jornada sumamente fresco, convirtiéndose en el día más frío de la semana según el SMN.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

Clima entendido en Buenos Aires

Domingo 26:

Jornada ventosa, con cielo mayormente nublado.

Mín: 12°C / Máx: 17°C

Viento fuerte durante todo el día

Lunes 27:

Día fresco, con nubosidad variable y algo de sol.

Mín: 7°C / Máx: 17°C

Mañana fría, mejora hacia la tarde

Martes 28:

Tiempo estable, parcialmente nublado.

Mín: 9°C / Máx: 18°C

Miércoles 29:

Leve ascenso de temperatura, con cielo algo nublado.

Mín: 14°C / Máx: 21°C

Jueves 30:

Día agradable, con sol y algunas nubes.

Mín: 12°C / Máx: 21°C

Viernes 1:

Condiciones similares, templado y estable.

Mín: 14°C / Máx: 21°C

Alerta amarilla del SMN para Buenos Aires

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que para este lunes 27 rige una alerta amarilla en el este de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el sudeste bonaerense y zonas cercanas a la costa atlántica.

Este nivel de alerta implica una posible ocurrencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños leves a moderados o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas”.

Mapa de alertas del SMN. Foto: SMN.

Según el SMN, hay alerta amarilla por vientos fuertes en la zona. Esto significa que pueden causar algunos daños y afectar por momentos las actividades diarias.

Sin embargo, el resto del país se mantendrá sin alertas relevantes y con condiciones más estables durante la jornada.

Vuelve el frío a Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Recomendaciones del SMN ante alerta amarilla por vientos