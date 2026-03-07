Vuelve el calor a Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Después de algunos días con mañanas frescas y un leve respiro, el Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para enfrentar nuevamente temperaturas propias del verano, a pesar de estar ya en pleno marzo. Según los pronósticos de Meteored, la región vivirá un ascenso marcado de las temperaturas, impulsado principalmente por un cambio en la circulación del viento hacia el norte, fenómeno que volverá a generar jornadas de calor intenso.

Este retorno de las altas temperaturas no constituye una ola de calor similar a las de enero, pero sí representa un período con valores superiores a los promedios habituales para marzo, un mes reconocido como etapa de transición entre el verano y el otoño.

¿Cuándo vuelve el calor fuerte?

De acuerdo con el pronóstico extendido, las temperaturas superarían los 30°C entre el lunes 16 y el miércoles 18 de marzo. Durante estas tres jornadas, las máximas serían especialmente elevadas:

Lunes 16: 32°C

Martes 17: 31°C

Miércoles 18: 32°C

Tras estos días intensos, se espera un descenso de la temperatura el jueves 19, marcando el final del breve período de calor extremo.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se pronuncia más allá de los siete días habituales de su pronóstico, Meteored adelanta estas condiciones basándose en modelos extendidos.

Calor, clima. Foto: NA

Marzo, un mes de contrastes

Marzo suele presentar condiciones muy variables: mañanas frescas, tardes cálidas y cambios repentinos debido al retiro progresivo del aire cálido del verano. Por este motivo, picos de calor como estos no son inusuales, aunque sí pueden generar incomodidad en quienes ya esperan con ansias la llegada definitiva del otoño.

El ascenso térmico estará directamente asociado al viento norte, que favorecerá la entrada de aire cálido y húmedo en la región. Este patrón suele incrementar también la sensación térmica, generando una percepción de calor aún mayor.

Ola de calor Foto: Freepik

¿Cómo cuidarse ante un repunte de calor?

Con temperaturas que volverán a superar los 30°C, es importante tomar precauciones para evitar golpes de calor o descompensaciones. Entre las recomendaciones destacadas se incluyen:

Hidratación constante: beber agua sin esperar a sentir sed.

Ropa en capas: la mañana puede sentirse fresca, pero al mediodía el calor será intenso.

Alimentación liviana: frutas y verduras ayudan al cuerpo a regular la temperatura.

Uso responsable del aire acondicionado: mantenerlo en 24°C para evitar cambios bruscos.

Evitar choques térmicos: pasar del frío extremo al calor puede generar malestar y resfríos.

Atención a la presión: si aparecen mareos, buscar sombra y descansar.

Un anticipo del otoño… pero no todavía

Aunque el alivio llegará después del 19 de marzo, estas jornadas calurosas recordarán que el verano aún no se despide del todo. Los próximos días combinarán sensación térmica elevada, humedad marcada y un clima variable propio de esta etapa del año.