Lluvias en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Después de varios días con buen tiempo, el clima en la Ciudad de Buenos Aires empieza a mostrar señales de cambio. Si estás organizando la semana o pensando en actividades al aire libre, conviene mirar de cerca el pronóstico porque las lluvias ya tienen fecha de regreso.

Según las previsiones, el arranque de la semana se mantiene estable:

Domingo 3 y lunes 4: cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia y temperaturas frescas por la mañana.

Martes 5: sigue el buen tiempo, con algo más de nubosidad pero todavía sin precipitaciones.

¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires? Foto: SMN.

El panorama empieza a modificarse a partir del miércoles 6, cuando aparece la inestabilidad:

Miércoles 6: probabilidad de lluvias entre 10% y 40%, con cielo más cubierto y ambiente húmedo.

Jueves 7: condiciones similares, con chances bajas a moderadas de precipitaciones aisladas.

El cambio más claro llega hacia el cierre de la semana:

Viernes 8 : aumentan las probabilidades (10% a 40%) y podrían registrarse lluvias más concretas, incluso con tormentas aisladas.

Sábado 9: continúa la inestabilidad, con lluvias intermitentes y mejoras temporarias.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

¿Qué ropa usar hoy en Ciudad de Buenos Aires? El pronóstico para este domingo

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 17°. Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°. Mañana se esperan 20° de máxima. Para el martes, el termómetro rondará los 20°. Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en la Ciudad de Buenos Aires.