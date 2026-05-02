Se viene el frío más fuerte del año en Buenos Aires:

Frío en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

El otoño empieza a despedirse con señales claras de invierno anticipado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los próximos días se producirá un descenso marcado de las temperaturas, con registros mínimos que podrían ubicarse cerca de los 6 °C, un valor poco habitual para comienzos de mayo y que ya genera expectativa entre quienes siguen de cerca el clima.

¿Cuándo se sentirá el frío más intenso en Buenos Aires?

De acuerdo con el pronóstico extendido oficial, el domingo 3 de mayo será la jornada más fría del período. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el termómetro podría descender hasta los 6 grados, mientras que la temperatura máxima rondaría los 18 °C. Este brusco cambio térmico se explica por el ingreso de una masa de aire frío de origen polar, que desplazará al aire más templado que dominó la región durante la semana.

Frío polar en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

El contraste será evidente si se lo compara con el sábado previo, que presentará condiciones algo más benignas, con una mínima cercana a los 13 °C y cielo mayormente despejado. Sin embargo, el viento del sector sur y sudoeste actuará como anticipo del cambio de escenario climático.

Por qué bajan tanto las temperaturas en esta época

Especialistas del SMN explican que este tipo de irrupciones frías son frecuentes durante la transición del otoño al invierno, cuando comienzan a alternarse períodos templados con madrugadas cada vez más frías. El cielo mayormente despejado durante la noche favorece el enfriamiento nocturno, lo que permite que las temperaturas mínimas caigan con mayor rapidez.

Además, en zonas del Gran Buenos Aires e incluso en sectores suburbanos, no se descarta que los valores térmicos sean ligeramente inferiores a los previstos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente en áreas con menor densidad urbana.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima la próxima semana?

Tras el pico de frío del domingo, el escenario climático mostrará una leve y progresiva recuperación térmica, aunque sin volver a los valores típicos del verano u otoño temprano:

Lunes 4: mínima de 10 °C y máxima en torno a los 22 °C.

Martes 5: temperaturas entre 14 °C y 23 °C, con nubosidad variable.

Miércoles 6: se espera una mínima de 15 °C y una máxima de 22 °C, con baja probabilidad de lluvias aisladas .

Jueves 7: cielo parcial a mayormente nublado, mínima de 14 °C y máxima cercana a los 21 °C.

Viernes 8: nuevo descenso térmico, con mínimas de 8 °C y máximas que difícilmente superen los 16 °C.

En líneas generales, será una semana con pocas precipitaciones y condiciones estables, aunque con mañanas frías que obligarán a reforzar el abrigo.

Frío en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Ante este escenario, los meteorólogos aconsejan prestar especial atención a los cambios bruscos de temperatura, en particular durante la noche y la madrugada. Las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades respiratorias deberían extremar los cuidados y evitar exposiciones prolongadas al frío.

También se recomienda ventilar los ambientes si se utilizan sistemas de calefacción y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN, ya que los pronósticos pueden ajustarse con el correr de las horas.

Un anticipo del invierno

Aunque el invierno aún no comenzó en el calendario, este episodio refuerza la idea de un avance temprano del frío en la región central del país. Con mínimas que rozan los 6 °C, Buenos Aires se prepara para una de las jornadas más frías en lo que va del año, una señal clara de que la estación más fría ya empieza a hacerse sentir.

Este tipo de eventos no resulta excepcional, pero sí marca un punto de inflexión: a partir de ahora, las mañanas frías serán cada vez más frecuentes, y el abrigo volverá a ser un aliado imprescindible en la rutina diaria.