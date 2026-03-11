Clima en la mañana

El clima en San Luis durante la mañana de este miércoles 11 de marzo de 2026, estará parcialmente nuboso. Las temperaturas se encontrarán en un rango moderado, con mínimas de 7.5°C en las primeras horas. Los vientos predominarán con una velocidad de hasta 19 km/h y una humedad relativa máxima del 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, se espera que las temperaturas aumenten hasta alcanzar un máximo de 17.7°C. La nubosidad seguirá siendo parcial, permitiendo períodos de sol durante la jornada. Los vientos mantendrán una velocidad constante, asegurando una buena ventilación. En la noche, la temperatura descenderá gradualmente y el nivel de humedad podría subir, llegando hasta un 66%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de marzo de 2026

Para las observaciones astronómicas, el sol hará su primera aparición a las 08:25 y se ocultará a las 18:24, ofreciendo un día con bastante luz solar, ideal para planear actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones contra la exposición directa al sol durante las horas más cálidas.