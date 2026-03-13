Condiciones climáticas para la mañana en Corrientes

La mañana en Corrientes comienza con un cielo nublado y una temperatura mínima que ronda los 9.3°C. No se espera clima lluvioso, por lo que puedes planear actividades al aire libre con cierta confianza. La humedad alcanzará un nivel máximo de 89%, haciendo que el ambiente se sienta un poco más fresco. El viento soplará con una velocidad máxima de 6 km/h, lo que no generará grandes inconvenientes en la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y la noche, las condiciones seguirán siendo de cielo parcialmente nuboso. La temperatura aumentará ligeramente hasta alcanzar los 18.8°C como máximo. No se prevé precipitación significativa, de modo que puedes continuar con tus planes sin preocuparte por la lluvia. La humedad se mantendrá elevada, por lo que será recomendable mantenerse bien hidratado. Los vientos seguirán soplando levemente, sin crear mayores molestias.