Lluvia Foto: Foto generada con IA

Argentina se prepara para enfrentar uno de los temporales más intensos del mes, con fuertes tormentas, actividad eléctrica extrema, ráfagas que podrían sobrepasar los 70 km/h y caída de granizo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo activó una alerta amarilla para vastas regiones del país debido a la inestabilidad que avanzará durante las próximas horas.

La llegada de este fenómeno —catalogado por especialistas como “el diluvio del año” por su extensión y violencia— traerá acumulados de lluvia en cortos períodos, bruscos cambios térmicos y riesgo para actividades al aire libre. A continuación, te detallo las zonas afectadas, el nivel de impacto, y por qué este evento exige especial atención.

¿Qué anuncia el SMN?

La alerta del SMN anticipa un escenario de tormentas severas, con características destacadas:

Lluvias muy intensas en lapsos breves

Ráfagas superiores a 70 km/h

Caída de granizo en múltiples regiones

Fuerte actividad eléctrica

Este combo meteorológico se consolidará especialmente el sábado 14 de marzo, con un frente que avanza desde el centro hacia el norte del país.

Vuelven las lluvias Foto: Foto generada con IA

Provincias en alerta: dónde golpeará con más fuerza

El fenómeno afectará un amplio sector del territorio. Entre las zonas bajo alerta amarilla por tormentas se encuentran:

Córdoba

Departamentos como General Roca, Río Cuarto, Pocho, San Alberto, Río Primero, Punilla, Totoral, Calamuchita y otros se encuentran bajo advertencia por lluvias intensas y vientos fuertes.

San Luis

Zonas bajas de Chacabuco, Junín, Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón, Pedernera y Coronel Pringles son algunas de las áreas más comprometidas.

Mendoza

Incluye sectores como Las Heras este, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa y áreas bajas de Malargüe.

Santiago del Estero

Abarca Aguirre, Avellaneda, Mitre, Salavina, Banda, Ojo de Agua, Robles, San Martín, entre otros.

Tucumán, Salta y Jujuy

Regiones bajas, serranas y zonas montañosas también serán impactadas por tormentas cargadas de actividad eléctrica y lluvias intensas.

¿Qué tan grave puede ser el temporal?

La combinación de calor previo, humedad extrema y presión atmosférica inestable generará un escenario propicio para tormentas violentas. Según el SMN, estos sistemas pueden producir:

Granizo de tamaño variado

Vientos que superen los 70 km/h , capaces de provocar caída de ramas y daños menores

Inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas con mala absorción

Además, la abundante actividad eléctrica aumenta el riesgo en áreas rurales, rutas y zonas descampadas.

¿Cuándo llegará el temporal?

El frente ingresará progresivamente durante la jornada del sábado 14, extendiéndose durante la tarde y noche hacia el norte y noroeste.

Las tormentas podrían presentarse en un patrón intermitente pero intenso, típico de un evento convectivo fuerte.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: IA/Canal26

Por qué este fenómeno es noticia destacada

Eventos meteorológicos de alto impacto suelen generar gran interacción en Discover debido a:

La gravedad del fenómeno

La extensión regional

La afectación directa en actividades cotidianas

El interés estacional en contenido climático extremo

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Recomendaciones para la población

Evitar circular durante los picos de tormenta

Asegurar objetos sueltos en patios y balcones

Mantener dispositivos cargados ante posibles cortes

No refugiarse bajo árboles

Seguir las actualizaciones del SMN y Defensa Civil

El temporal no solo será significativo por su intensidad, sino también por la amplitud de regiones afectadas.