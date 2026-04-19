Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Luego de un par de días con clima estable, el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a estar atravesado por lluvias intensas, que estarán acompañadas con un descenso en las temperaturas que se hará sentir tanto en la Ciudad como en el Conurbano bonaerense.

Cabe señalar que el regreso del mal tiempo no será gradual, sino que el avance de un frente frío provocará, según especialistas, inestabilidad, chaparrones intensos y posibles tormentas eléctricas, acompañadas por un cambio brusco en las marcas térmicas.

Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el escenario comenzará a desmejorar con el ingreso de aire frío desde el sur, que interactuará con la humedad acumulada en la región. Esa combinación es la que suele favorecer tormentas generalizadas en el AMBA, algunas de ellas con actividad eléctrica, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El pronóstico del SMN indica que las lluvias y tormentas iniciarán este lunes 20 de abril. Por la madrugada caerán las primeras gotas, aunque las precipitaciones se comenzarán a sentir con fuerza desde la mañana y durante el resto del día.

Pronóstico extendido: cómo va a estar el tiempo esta semana

Lunes 20 de abril: temperatura mínima de 18 °C y máxima de 23 °C. Se esperan lluvias desde la mañana hasta la noche (entre 10-40% de probabilidades de precipitación).

Martes 21 de abril: mínima de 15 °C y máxima de 21 °C. El cielo estará mayormente nublado y habrá un 10% de probabilidades de lluvia a la mañana.

Miércoles 22 de abril: mínima de 12 °C y máxima de 20 °C con cielo algo nublado durante toda la jornada. No se esperan lluvias.

Jueves 23 de abril: temperatura mínima de 16 °C y máxima de 21 °C. Cielo nublado sin lluvias.

Viernes 24 de abril: mínima de 12 °C y máxima de 20 °C. No se esperan lluvias y el cielo estará algo nublado.

Recomendaciones ante el regreso de las luvias

Ante este escenario, los especialistas sugieren:

Evitar circular por zonas propensas a anegamientos durante lluvias intensas.

Asegurar objetos sueltos en balcones o terrazas por posibles ráfagas.

Salir con abrigo, ya que el descenso térmico será marcado.

Mantenerse informado a través de los reportes meteorológicos actualizados.

Un patrón que se repite: por qué el clima cambia tan rápido

El retorno de las lluvias y el frío responde a un patrón frecuente en esta época del año, donde los frentes fríos avanzan con mayor frecuencia sobre el centro del país. La combinación de aire cálido residual y masas de aire frío genera condiciones propensas a tormentas, seguidas por descensos térmicos abruptos.

Este tipo de situaciones suele repetirse varias veces durante el mes, alternando períodos de buen tiempo con episodios de inestabilidad.