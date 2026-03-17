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Por Canal 26
martes, 17 de marzo de 2026, 10:31
Lluvias y tormentas.
Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Para este martes 17, gran parte del país se encuentra bajo alerta meteorológica por tormentas y vientos, según el mapa difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El período de mayor inestabilidad se espera entre el mediodía y la tarde de este día, cuando podrían registrarse tormentas de mayor intensidad en distintos sectores del área metropolitana.

Las alertas amarillas alcanzan a buena parte del centro y norte argentino, incluyendo provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores del sur del país, donde se esperan fenómenos con capacidad de generar lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Alerta naranja por tormentas. Foto: SMN.

En tanto, las zonas marcadas en naranja —principalmente sobre el centro-este del territorio nacional— advierten sobre tormentas de mayor intensidad, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.

Por otro lado, en sectores del oeste argentino se mantienen alertas por vientos, especialmente en áreas cordilleranas, donde podrían registrarse ráfagas intensas.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Informarse por las autoridades.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Lluvia Foto: Foto generada con IA

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes

  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.