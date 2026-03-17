Alerta amarilla por tormentas y vientos en AMBA:

Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Para este martes 17, gran parte del país se encuentra bajo alerta meteorológica por tormentas y vientos, según el mapa difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El período de mayor inestabilidad se espera entre el mediodía y la tarde de este día, cuando podrían registrarse tormentas de mayor intensidad en distintos sectores del área metropolitana.

Las alertas amarillas alcanzan a buena parte del centro y norte argentino, incluyendo provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores del sur del país, donde se esperan fenómenos con capacidad de generar lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Alerta naranja por tormentas. Foto: SMN.

En tanto, las zonas marcadas en naranja —principalmente sobre el centro-este del territorio nacional— advierten sobre tormentas de mayor intensidad, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.

Por otro lado, en sectores del oeste argentino se mantienen alertas por vientos, especialmente en áreas cordilleranas, donde podrían registrarse ráfagas intensas.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Lluvia Foto: Foto generada con IA

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes