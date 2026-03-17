Alerta amarilla por tormentas y vientos en AMBA: a qué hora llueve y las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
El SMN advirtió que se esperan fenómenos con capacidad de generar lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Para este martes 17, gran parte del país se encuentra bajo alerta meteorológica por tormentas y vientos, según el mapa difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El período de mayor inestabilidad se espera entre el mediodía y la tarde de este día, cuando podrían registrarse tormentas de mayor intensidad en distintos sectores del área metropolitana.
Las alertas amarillas alcanzan a buena parte del centro y norte argentino, incluyendo provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores del sur del país, donde se esperan fenómenos con capacidad de generar lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.
En tanto, las zonas marcadas en naranja —principalmente sobre el centro-este del territorio nacional— advierten sobre tormentas de mayor intensidad, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.
Por otro lado, en sectores del oeste argentino se mantienen alertas por vientos, especialmente en áreas cordilleranas, donde podrían registrarse ráfagas intensas.
Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones del SMN por vientos fuertes
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Evitá actividades al aire libre.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.