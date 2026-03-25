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Por Canal 26
miércoles, 25 de marzo de 2026, 10:10
Lluvias y tormentas.
Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Luego de días estables y con cielo despejado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio de tiempo hacia el fin de semana: las tormentas volverán entre el sábado y el domingo, con mayor probabilidad de lluvias intensas durante el cierre del fin de semana.

Según el pronóstico extendido, el miércoles 25 y el jueves 26 se mantienen sin precipitaciones, con máximas de 25 grados y cielo mayormente despejado o parcialmente nublado. El viernes 27 también continuará con nubosidad variable, aunque aparece una baja probabilidad de lluvia, de entre 0 y 10%, especialmente hacia la noche.

Clima para el resto de la semana. Foto: SMN.

El cambio más marcado llegará el sábado 28, cuando se prevén chaparrones y tormentas aisladas durante gran parte del día, con probabilidades de lluvias intensas. La temperatura oscilará entre 21 y 25 grados.

Para el domingo 29, las condiciones inestables seguirán presentes: se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado. La máxima alcanzará los 27 grados, en un contexto de humedad elevada.

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El inicio de la próxima semana mantendrá temperaturas altas: tanto el lunes como el martes se anuncian máximas de 28 grados, aunque sin lluvias previstas hasta el momento.

Lluvias Foto: Foto generada con IA

Cómo seguirá el pronóstico durante la semana en CABA

La semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arranca con condiciones estables, temperaturas agradables y varios días de sol, pero el pronóstico anticipa un cambio hacia el fin de semana, cuando regresarán las lluvias y aumentará la inestabilidad.

  • Miércoles 25: se presenta con cielo despejado durante gran parte del día, sin probabilidades de lluvia. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 25, con ambiente templado y viento leve.
  • Jueves 26: continuará el tiempo estable, aunque con algo más de nubosidad durante la mañana. Se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 25, sin precipitaciones previstas.
  • Viernes 27: habrá nubosidad variable durante toda la jornada. Si bien el tiempo seguirá mayormente estable, aparece una baja probabilidad de lluvias aisladas, de entre 0% y 10%, especialmente hacia la tarde y la noche. La temperatura irá de 19 a 26 grados.
  • Sábado 28: será el primer día con cambio marcado de condiciones. Se anuncian chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos del día, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%. La mínima será de 21 grados y la máxima de 25.
  • Domingo 29: continuará la inestabilidad, con lluvias durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde el cielo seguirá mayormente nublado. La temperatura oscilará entre 22 y 27 grados.