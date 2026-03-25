Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Luego de días estables y con cielo despejado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio de tiempo hacia el fin de semana: las tormentas volverán entre el sábado y el domingo, con mayor probabilidad de lluvias intensas durante el cierre del fin de semana.

Según el pronóstico extendido, el miércoles 25 y el jueves 26 se mantienen sin precipitaciones, con máximas de 25 grados y cielo mayormente despejado o parcialmente nublado. El viernes 27 también continuará con nubosidad variable, aunque aparece una baja probabilidad de lluvia, de entre 0 y 10%, especialmente hacia la noche.

Clima para el resto de la semana. Foto: SMN.

El cambio más marcado llegará el sábado 28, cuando se prevén chaparrones y tormentas aisladas durante gran parte del día, con probabilidades de lluvias intensas. La temperatura oscilará entre 21 y 25 grados.

Para el domingo 29, las condiciones inestables seguirán presentes: se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado. La máxima alcanzará los 27 grados, en un contexto de humedad elevada.

El inicio de la próxima semana mantendrá temperaturas altas: tanto el lunes como el martes se anuncian máximas de 28 grados, aunque sin lluvias previstas hasta el momento.

Lluvias Foto: Foto generada con IA

Cómo seguirá el pronóstico durante la semana en CABA

La semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arranca con condiciones estables, temperaturas agradables y varios días de sol, pero el pronóstico anticipa un cambio hacia el fin de semana, cuando regresarán las lluvias y aumentará la inestabilidad.