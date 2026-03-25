Alertan por nuevas tormentas: cuándo habrá otro diluvio en Buenos Aires, según el SMN
La inestabilidad volverá junto con un descenso de la temperatura. En esta nota, el detalle del clima extendido para Buenos Aires, día por día.
Luego de días estables y con cielo despejado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio de tiempo hacia el fin de semana: las tormentas volverán entre el sábado y el domingo, con mayor probabilidad de lluvias intensas durante el cierre del fin de semana.
Según el pronóstico extendido, el miércoles 25 y el jueves 26 se mantienen sin precipitaciones, con máximas de 25 grados y cielo mayormente despejado o parcialmente nublado. El viernes 27 también continuará con nubosidad variable, aunque aparece una baja probabilidad de lluvia, de entre 0 y 10%, especialmente hacia la noche.
El cambio más marcado llegará el sábado 28, cuando se prevén chaparrones y tormentas aisladas durante gran parte del día, con probabilidades de lluvias intensas. La temperatura oscilará entre 21 y 25 grados.
Para el domingo 29, las condiciones inestables seguirán presentes: se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado. La máxima alcanzará los 27 grados, en un contexto de humedad elevada.
El inicio de la próxima semana mantendrá temperaturas altas: tanto el lunes como el martes se anuncian máximas de 28 grados, aunque sin lluvias previstas hasta el momento.
Cómo seguirá el pronóstico durante la semana en CABA
La semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arranca con condiciones estables, temperaturas agradables y varios días de sol, pero el pronóstico anticipa un cambio hacia el fin de semana, cuando regresarán las lluvias y aumentará la inestabilidad.
- Miércoles 25: se presenta con cielo despejado durante gran parte del día, sin probabilidades de lluvia. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 25, con ambiente templado y viento leve.
- Jueves 26: continuará el tiempo estable, aunque con algo más de nubosidad durante la mañana. Se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 25, sin precipitaciones previstas.
- Viernes 27: habrá nubosidad variable durante toda la jornada. Si bien el tiempo seguirá mayormente estable, aparece una baja probabilidad de lluvias aisladas, de entre 0% y 10%, especialmente hacia la tarde y la noche. La temperatura irá de 19 a 26 grados.
- Sábado 28: será el primer día con cambio marcado de condiciones. Se anuncian chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos del día, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%. La mínima será de 21 grados y la máxima de 25.
- Domingo 29: continuará la inestabilidad, con lluvias durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde el cielo seguirá mayormente nublado. La temperatura oscilará entre 22 y 27 grados.