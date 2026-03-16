Se aproxima un fuerte temporal al AMBA:

Alerta de tormentas en 12 provincias Foto: Foto generada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias se adelantarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que se esperan tormentas entre el lunes y el martes, lo que marcará el inicio de un cambio brusco en las condiciones del tiempo.

Las tormentas más fuertes llegarán durante la jornada del martes 17 de marzo, día que en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense estarán bajo alerta amarilla.

Según el organismo oficial, luego de un domingo muy caluroso, con temperaturas que superarán los 30 grados, el ingreso de un frente de tormenta provocará precipitaciones y un marcado descenso térmico en el comienzo de la semana.

Se viene un temporal en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Tormentas y cambio de tiempo en el AMBA

El pronóstico anticipa inestabilidad durante el lunes y el martes, con probabilidad de tormentas que podrían presentarse en distintos momentos de ambas jornadas.

Este sistema será el responsable de cortar la racha de calor que se registrará durante el fin de semana y traerá consigo aire más fresco a la región.

Fuerte baja de temperatura

Tras el paso de las lluvias, el cambio será notorio: este domingo las máximas llegaron a más de 30 grados y luego de las tormentas, las temperaturas máximas apenas superarán los 20 grados.

De esta manera, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasará en pocas horas de un ambiente casi veraniego a condiciones mucho más templadas, en un anticipo de los cambios típicos de la transición hacia el otoño.

Los especialistas recomiendan seguir las actualizaciones del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, ya que la intensidad de las tormentas y el momento exacto de las lluvias pueden ajustarse en las próximas horas.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Qué significan las alertas meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) usa un Sistema de Alerta Temprana con colores para advertir sobre fenómenos climáticos peligrosos. Son cuatro niveles de alerta:

Alerta verde

Indica tranquilidad .

No se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos.

No hay riesgos para la población.

Alerta amarilla

Puede haber fenómenos con capacidad de daño .

Pueden generar interrupciones momentáneas de actividades .

Ejemplos: tormentas fuertes, ráfagas intensas o lluvias abundantes.

Alerta naranja

Fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida o los bienes .

Se recomienda tomar precauciones y seguir las indicaciones oficiales.

Alerta roja