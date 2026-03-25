Clima; lluvias; tormentas Foto: Unsplash

Marzo se despide con clima inestable. Luego de una humedad intensa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes, con posible caída de granizo, para la jornada de este jueves 26 de marzo.

Según los registros oficiales el resto del país, salvo la provincia en alerta, no tendrá ningún tipo de fenómenos meteorológicos.

Qué provincia está afectada por tormentas este jueves 26 de marzo. Foto: Unsplash

Dónde se esperan lluvias y granizo para este jueves 26 de marzo

Según informó el SMN, gran parte de la provincia de Jujuy estará bajo alerta este jueves por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo aislado, ráfagas intensas y abundantes lluvias en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, que pueden ser superados de manera local, según indicó el organismo oficial.

El clima en Buenos Aires para los últimos días de marzo

Jueves 26 de marzo : mínima de 17 °C y máxima de 25 °C. Se espera una madrugada con neblina, mientras que el resto del día estará poco nublado.

Viernes 27 de marzo : mínima de 19 °C y máxima de 26 °C, con cielo mayormente nublado. Habrá 10% de probabilidades de lluvias aisladas.

Sábado 28 de marzo : se esperan tormentas durante todo el día, con una mínima de 21 °C y una máxima de 25 °C.

Domingo 29 de marzo : mínima de 22 °C y máxima de 27 °C, con tormentas durante gran parte de la jornada.

Lunes 30 de marzo : mínima de 23 °C y máxima de 28 °C, acompañado de un cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Martes 31 de marzo: el tercer mes del 2026 cierra con una mínima de 23 °C y una máxima de 28 °C, con el cuelo mayormente nublado y sin lluvias.

Recomendaciones del SMN ante lluvias