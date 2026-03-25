Tormentas fuertes en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

La llegada del otoño a la Argentina estuvo acompañada de un descenso de la temperatura y lluvias en gran parte del país. Cuando todo parecía indicar que las precipitaciones mermaron, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que se vienen 48 horas de tormentas fuertes a Buenos Aires, durante las cuales se prevé actividad eléctrica, vientos fuertes y posible caída de granizo.

Cuándo llegan las tormentas fuertes, según el pronóstico del SMN

Según lo informado por el SMN, la lluvia llegaría el sábado 28 de marzo. Durante toda la jornada, habrá entre 10% y 40% de probabilidades de precipitación, acompañado por una mínima de 21 °C y una máxima de 25 °C.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

En tanto, la tormenta en Buenos Aires se extenderá hasta el domingo 29 de marzo. El pronóstico señala que las lluvias más fuertes para ese día se darán entre la madrugada y la mañana, mientras que las probabilidades bajarán en la tarde/noche. En tanto, se esperan 22 grados de mínima y 27 de máxima.

El clima en Buenos Aires para los últimos días de marzo

Jueves 26 de marzo : mínima de 17 °C y máxima de 25 °C. Se espera una madrugada con neblina, mientras que el resto del día estará poco nublado.

Viernes 27 de marzo : mínima de 19 °C y máxima de 26 °C, con cielo mayormente nublado. Habrá 10% de probabilidades de lluvias aisladas.

Sábado 28 de marzo : se esperan tormentas durante todo el día, con una mínima de 21 °C y una máxima de 25 °C.

Domingo 29 de marzo : mínima de 22 °C y máxima de 27 °C, con tormentas durante gran parte de la jornada.

Lunes 30 de marzo : mínima de 23 °C y máxima de 28 °C, acompañado de un cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Martes 31 de marzo: el tercer mes del 2026 cierra con una mínima de 23 °C y una máxima de 28 °C, con el cuelo mayormente nublado y sin lluvias.

Recomendaciones del SMN ante lluvias