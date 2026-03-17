Alerta amarilla por tormentas fuertes en Buenos Aires. Foto: imagen creada con Copilot.

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se preparan para una jornada de inestabilidad con lluvias y tormentas fuertes, que podrían incluir ráfagas intensas y caída ocasional de granizo, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió una alerta amarilla para toda el área del AMBA.

De acuerdo con los pronósticos oficiales, las precipitaciones comenzarán durante la noche de este lunes 16 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, inicialmente con lluvias leves. Sin embargo, las condiciones tenderán a intensificarse durante la madrugada y la mañana del martes 17 de marzo.

Las lluvias comenzarán durante la noche de este lunes 16 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

El período de mayor inestabilidad se espera hacia la tarde del martes, cuando podrían registrarse tormentas de mayor intensidad en distintos sectores del área metropolitana.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, informó el organismo oficial.

El período de mayor inestabilidad se espera hacia la tarde del martes del 17 de marzo. Foto: NA (Daniel Vides)

Para toda la jornada del martes se estiman valores de precipitación acumulada de entre 25 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos esos registros puedan ser superados de forma puntual.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes