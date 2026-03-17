Tormenta en el AMBA Foto: Foto generada con IA

La Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Área Metropolitana vivieron este martes una de las tormentas más intensas del año. Lo que había comenzado como una jornada agobiante, con una térmica que superó los 34°, terminó convirtiéndose en un escenario completamente distinto: un diluvio repentino que oscureció el cielo en pleno día y generó un aluvión de videos virales registrados en distintos barrios porteños y del conurbano.

Tormentas súbitas: cómo empezó todo

Cerca de las 13:30, el Servicio Meteorológico Nacional ya anticipaba la llegada de tormentas fuertes pero breves. Y así ocurrió: en cuestión de minutos, el cielo se volvió gris, los relámpagos comenzaron a multiplicarse y la lluvia cayó con tal intensidad que obligó a muchos vecinos a resguardarse en locales, estaciones de tren y paradas de colectivo.Desde el organismo insistieron en que se trataba de un fenómeno intenso pero de corta duración, algo que contrastó con la percepción de miles de usuarios que, sorprendidos por la fuerza del temporal, decidieron grabar y compartir videos en redes sociales.

Escobar Foto: X @MeteoFedex

Barrios bajo agua: las primeras imágenes virales

En plataformas como X, Instagram y TikTok, los videos no tardaron en multiplicarse. Algunos de los registros más compartidos muestran:

Calles convertidas en verdaderos ríos , especialmente en zonas bajas de la Ciudad.

Autos parcialmente cubiertos por el agua , intentando avanzar entre corrientes improvisadas.

Picos de actividad eléctrica , que iluminaron el cielo a plena tarde.

La visibilidad reducida al mínimo, obligando a peatones y conductores a detenerse.

Uno de los videos más difundidos fue registrado desde un balcón en Caballito, donde se observa cómo el agua supera rápidamente el cordón de la vereda. En Villa del Parque y en Palermo, las precipitaciones también generaron anegamientos momentáneos y complicaciones en las principales avenidas.

¿Alerta para las próximas horas?

Según el pronóstico del SMN, las tormentas continuarán durante la tarde del martes, con posibilidad de nuevas precipitaciones intensas de corta duración. Aunque no se espera que el fenómeno alcance niveles severos, las autoridades recomiendan:

Evitar circular por calles inundadas.

No caminar sobre agua estancada, especialmente cerca de cables o tapas de luz.

Seguir el pronóstico minuto a minuto.

Se trata de un escenario típico para esta época del año: calor extremo, alta humedad y frentes fríos que, al chocar sobre el AMBA, generan tormentas de gran impacto visual y alto volumen de lluvia concentrado en pocos minutos.

Los videos más comentados del día

Entre los clips que más reproducciones acumularon, destacan:

Temporal y lluvias en Moreno. Video: X @El_echomaldito

Temporal y lluvias en CABA. Video: X @feeliortiz

Temporal y lluvias en Tapiales. Video: X @Lavignedelrey01

Todos estos materiales fueron publicados por vecinos que, sorprendidos por la ferocidad del temporal, decidieron documentar el momento para compartirlo con el resto del país.

¿Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires?

De acuerdo con el informe actualizado, el clima irá mejorando gradualmente hacia la noche, aunque no se descartan nuevos chaparrones aislados. Para mañana, las condiciones serían más estables, con nubosidad variable y descenso de la temperatura.

El AMBA vivió un martes caótico y sorprendente: calor extremo por la mañana, un cielo completamente oscurecido a primera hora de la tarde y un diluvio que dejó imágenes que ya recorren toda la Argentina. En una ciudad acostumbrada a los cambios bruscos, este temporal volvió a demostrar lo rápido que puede transformarse el clima porteño.