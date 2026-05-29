Vuelven las lluvias. Foto: IA/Canal26

En medio de días marcados por niebla, humedad y un ambiente más cercano al invierno que al otoño, el clima empezó a mostrar algunos cambios a lo largo de la Argentina: la Patagonia sufrirá lluvias cordilleranas y las tormentas fuertes vuelven al norte. En cuanto a Buenos Aires, persiste la neblina y las bajas temperaturas.

En este contexto de inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dispuso en su pronóstico una serie de alertas y advertencias. Según se indicó, las precipitaciones se extenderán progresivamente hacia el sur entre el viernes y el fin de semana, acompañadas por abundante nubosidad.

Clima variado en la Patagonia

Mientras la cordillera quedará bajo el impacto de precipitaciones persistentes, el escenario será muy distinto en el llano patagónico, donde la lluvia encontrará un freno inesperado. Allí, un potente sistema de altas presiones sobre el Atlántico actuará como una verdadera barrera atmosférica, bloqueando el avance del mal tiempo y dejando a buena parte de las zonas bajas en una especie de pausa engañosa.

Clima variado en la Patagonia. Foto: EcoCamp Patagonia

Por eso, aunque el cielo seguirá cargado y la inestabilidad se mantendrá latente, las lluvias sobre ciudades y sectores del llano serán mucho más irregulares, débiles y localizadas. Sin embargo, ese respiro podría durar poco: hacia el domingo, los modelos meteorológicos ya anticipan el ingreso de un nuevo sistema de baja presión desde el Pacífico, capaz de reactivar con fuerza el escenario y devolverle protagonismo a las lluvias más extendidas sobre la Patagonia baja.

Tormentas fuertes en el norte argentino

En el norte del país se prevén lluvias y tormentas localizadas durante el viernes 29 de mayo sobre Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; donde los acumulados totales podrían superar los 90 milímetros durante el evento.

En ese contexto, el SMN mantiene alertas amarillas para la región debido a la posibilidad de tormentas localmente intensas, acompañadas por fuertes ráfagas de viento y caída de granizo. Por su parte, las provincias del NOA siguen con nubosidad y lluvias intermitentes.

Sigue la niebla en el centro del país

En la franja central de Argentina, el pronóstico del tiempo no muestra cambios importantes para los próximos días y la niebla seguirá siendo protagonista durante las mañanas, un fenómeno típico de esta época del año. Según el escenario previsto, habrá jornadas con bancos de niebla más densos y persistentes, especialmente en zonas cercanas al Río de la Plata y en sectores del centro-este del país, mientras que la elevada humedad mantendrá el cielo cubierto y las nubes como rasgo dominante a lo largo de buena parte de la semana. Recién hacia el fin de semana podrían aparecer algunos momentos con mayor presencia de sol.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en Buenos Aires

Según el pronóstico del SMN, el clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores será el siguiente:

Viernes 29 de mayo: mínima de 12 °C y máxima de 16°C. Cielo mayormente nublado durante todo el día.

Sábado 30 de mayo: 11 °C de mínima y 17 °C de máxima. Neblina de madrugada a mañana y cielo nublado el resto del día.

Domingo 31 de mayo: mínima de 11 °C y máxima de 18 °C con cielo parcialmente nublado.

Lunes 1 de junio: mínima de 12 °C y máxima de 15 °C, con cielo mayormente nublado.

Mayo cierra con frío moderado

En cuanto a las temperaturas, el final de mayo seguirá mostrando un ambiente fresco a frío, con valores que se mantendrán por debajo de lo habitual para esta altura del mes, aunque sin señales de irrupciones polares extremas en el corto plazo.

Las mañanas continuarán con una sensación fresca y húmeda, pero la probabilidad de heladas seguirá siendo baja debido al efecto moderador que ejercen la nubosidad y la humedad sobre el enfriamiento nocturno. Durante la tarde, en tanto, las máximas se moverán entre los 15 y los 22 °C en gran parte del centro y norte argentino. En ese escenario, la presencia o ausencia de nubes será determinante: allí donde se abran algunos claros y aparezca el sol, el termómetro podrá recuperarse con algo más de rapidez.