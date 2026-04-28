Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Noroeste 14 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Noroeste 15 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:27 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Norte 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Norte 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 11° Norte 2 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noroeste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Noroeste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Noroeste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Noroeste 13 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noroeste 13 - 32 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noroeste 14 - 33 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noroeste 14 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Noroeste 14 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Noroeste 13 - 32 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Noroeste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
20:00 16° 16° Noroeste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Noroeste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Noroeste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Noroeste 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.