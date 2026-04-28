Pronóstico en Buenos Aires: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 8° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 21° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:27
|Puesta del sol
|18:14
|Horas de luz
|10h 47m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:27 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Suroeste 6 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|11°
|11°
|Norte 4 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|11°
|11°
|Norte 4 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|10°
|11°
|Norte 2 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|11°
|11°
|Noroeste 7 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|10°
|10°
|Noroeste 9 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|9°
|7°
|Noroeste 10 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|9°
|7°
|Noroeste 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|9°
|8°
|Noroeste 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|11°
|11°
|Noroeste 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|13°
|13°
|Noroeste 12 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|15°
|15°
|Noroeste 13 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|16°
|16°
|Noroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|17°
|17°
|Noroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|18°
|18°
|Noroeste 14 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|18°
|18°
|Noroeste 14 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|18°
|18°
|Noroeste 14 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|17°
|17°
|Noroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|16°
|16°
|Noroeste 14 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|16°
|16°
|Noroeste 15 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|15°
|15°
|Noroeste 15 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|15°
|15°
|Noroeste 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|14°
|14°
|Noroeste 16 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Noroeste 17 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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