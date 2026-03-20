Lluvias Foto: Foto generada con IA

El tan esperado cambio de tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) finalmente llegó, y no precisamente con buenas noticias. Después de varias jornadas de temperaturas templadas y un clima casi primaveral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que las lluvias regresarán antes de lo previsto y que la inestabilidad se extenderá por varios días consecutivos.

La llegada del otoño trae consigo un escenario típico de transición: cielo variable, humedad en aumento y tormentas intermitentes que marcarán el ritmo del fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Así está el clima ahora en el AMBA

De acuerdo con el SMN, la semana venía transitando con buenas condiciones y un marcado descenso del calor. El jueves se presentó con cielo algo nublado y temperaturas entre 16°C y 27°C —un respiro tras el calor sofocante de semanas atrás—, mientras que el viernes se anticipaba mayormente nublado durante todo el día, manteniendo valores similares.

Este escenario estable, sin embargo, tenía las horas contadas: la atmósfera ya mostraba humedad acumulada y señales de inestabilidad.

Cuándo vuelven las lluvias: la fecha clave

El sábado, coincidiendo con la llegada formal del otoño, es el día señalado como el regreso firme de las lluvias en Buenos Aires. El SMN anticipa:

Tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana

Chaparrones por la tarde y la noche

Temperaturas entre 20°C y 25°C

Es decir, una jornada inestable de punta a punta, ideal para planear actividades bajo techo y evitar traslados innecesarios.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

¿Hasta cuándo sigue el mal tiempo?

La buena noticia es que, según el organismo, la inestabilidad sería puntual y no se extendería con la misma intensidad a los días siguientes.

Domingo

Mejora progresiva: de cielo algo nublado a parcialmente nublado.

Temperaturas más frescas: 14°C a 24°C.

Lunes (feriado con fines turísticos)

Jornada estable y mayormente nublada.

Mínima de 18°C y máxima de 23°C.

Martes (Día de la Memoria)

Condiciones similares al lunes.

Cielo algo nublado y temperaturas repetidas entre 18°C y 23°C.

Por qué vuelve la lluvia: el cambio de masa de aire

Este regreso de las precipitaciones está asociado a:

El desplazamiento de un frente frío.

Un marcado aumento en la humedad del Atlántico.

Corrientes de aire templado que favorecen el desarrollo de tormentas aisladas.

Además, el período coincide con el cambio estacional, un momento en el que suelen alternarse días de estabilidad con irrupciones de humedad y nubosidad.

Tormentas fuertes en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Qué esperar los próximos días

No se prevén tormentas severas, pero sí lluvias intermitentes el sábado.

La temperatura continuará descendiendo suavemente.

No se anticipan olas de calor en el corto plazo.

Este patrón sugiere que los primeros días del otoño serán más frescos, húmedos y con momentos variables de nubes.

Recomendaciones rápidas

Planificar actividades bajo techo para el sábado.

Tener paraguas o piloto a mano, especialmente durante la mañana.

Evitar circular en zonas que suelen inundarse ante chaparrones.

Aprovechar domingo y lunes, que serán más estables.

Las lluvias regresan al AMBA este sábado, con tormentas aisladas y chaparrones que marcarán la jornada. Luego, el clima mejora progresivamente, con un domingo estable y un lunes y martes nublados pero sin precipitaciones significativas. Todo en el marco de un marcado descenso térmico y las clásicas variaciones del inicio del otoño.

La atmósfera se prepara para varios días de transición, y aunque el fin de semana arrancará pasado por agua, el panorama general no muestra riesgos meteorológicos de consideración.