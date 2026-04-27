El clima en Santa Fe estará marcado por condiciones variables a lo largo del día de hoy. Durante la mañana, los habitantes podrán disfrutar de un cielo con intervalos de nubes y claros, con temperaturas rondando entre los 7.9°C y 18.5°C. Los vientos se desplazarán a una velocidad media de 21 km/h, aportando una sensación de frescura al ambiente. La humedad relativa estará en un nivel alto del 85%, por lo que se espera una sensación térmica más agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo similares, aunque el cielo podría mostrar una ligera nubosidad.

Las temperaturas en horas de la tarde alcanzarán su punto más alto de 18.5°C, mientras que la brisa será algo menos intensa, con vientos que podrían alcanzar los 13 km/h en forma de ráfagas máximas. Es poco probable que haya precipitaciones, ya que la posibilidad de lluvia es del 0%.

En términos de aspectos astronómicos, el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, brindando alrededor de diez horas de luz diurna para disfrutar al aire libre.