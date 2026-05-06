Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El clima vuelve a desmejorar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y este miércoles 6 de mayo aparece como un día bisagra en el pronóstico. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas regresan con lluvias que ya tienen horario estimado de inicio, en un escenario que fue ajustado en las últimas horas y que adelanta el impacto del mal tiempo sobre la región.

El avance de un sistema frontal activo, combinado con una atmósfera cargada de humedad y cambios en la circulación del viento, explican por qué el SMN modificó el pronóstico original. Las precipitaciones darán paso a un descenso progresivo de las marcas térmicas, reforzando la sensación de un clima más otoñal e inestable. Con el reloj y el cielo como protagonistas, la pregunta ahora es a qué hora comenzarán las lluvias y cómo evolucionará el tiempo después del primer impacto.

Alerta amarilla en Buenos Aires: a qué hora llueve

Ante esta situación, el ente meteorológico consignó una alerta amarilla por lluvias en toda la provincia de Buenos Aires. En tanto, el pronóstico indica que las precipitaciones en el AMBA empezarán durante la mañana y tendrán su punto más fuerte durante la tarde y la noche.

Llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas NA

La alerta incluye a todo el territorio bonaerense, por lo que millones de personas quedan bajo el mismo aviso meteorológico. El foco está puesto en la persistencia del mal tiempo y en la posibilidad de fenómenos localmente intensos, que obligan a mantener atención constante a las actualizaciones oficiales.

Cómo sigue el clima en los próximos días

Miércoles 6 de mayo: 18 °C de mínima y 24 °C de máxima. Se esperan tormentas durante el día, con 40% de probabilidades de precipitación para la mañana y 70% a la tarde/noche.

Jueves 7 de mayo: 16 °C de mínima y 20 °C de máxima, con chaparrones durante el inicio del día y vientos fuertes el resto de la jornada.

Viernes 8 de mayo: 8 °C de mínima y 14 °C de máxima. Se esperan vientos de hasta 59 km/h durante todo el día.

Sábado 9 de mayo: mínima de 8°C y máxima de 15 °C, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Domingo 10 de mayo: 7° C de mínima y 16 °C de máxima con cielo despejado.

Baja la temperatura después de las lluvias

Según lo mostrado en el pronóstico del SMN, después de las tormentas se vendrá un descenso de la temperatura, el cual está directamente ligado al recambio de masa de aire que se produce tras el paso del frente lluvioso. Una vez finalizadas las precipitaciones más intensas, la atmósfera comienza a ser dominada por aire más frío y seco, provocando una caída progresiva de las marcas térmicas.

Además, la persistencia de nubosidad y la disminución de la radiación solar limitan la recuperación térmica durante el día. El resultado es un ambiente más fresco, húmedo y con sensación térmica baja, reforzando la percepción de un cambio de estación más abrupto de lo habitual.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: