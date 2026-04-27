Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de abril de 2026
Clima y tiempo
Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Cruz
En Santa Cruz, el clima comenzará el día de manera parcialmente nubosa, con temperaturas mínimas que rondarán los 3.4°C. El viento soplará con una velocidad máxima de 25 km/h, aportando una sensación de frescura matutina. La humedad por la mañana será cercana al 80%, aunque no se esperan precipitaciones significativas durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Más tarde, hacia la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, con temperaturas alcanzando un máximo de 7.3°C. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 49 km/h, por lo que se recomienda a los residentes tomar precauciones si deben realizar actividades al aire libre. La humedad se mantendrá elevada, alrededor del 80%, lo cual podrá incrementar la sensación de frío.
Se aconseja mantenerse informado de las condiciones del tiempo ante posibles cambios durante el día.