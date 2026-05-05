Lluvias y frío en el AMBA. Foto: Foto generada con IA

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se dará esta semana, con chances de tormentas fuertes, posible caída de granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

A ese escenario se suma una dinámica atmosférica cada vez más inestable, impulsada por el avance de un sistema frontal activo, el aumento sostenido de la humedad en capas bajas y un marcado gradiente de presión, combinación que no solo eleva el riesgo de lluvias intensas sino también de ráfagas de viento fuerte.

Cuáles serán los días más inestables, según el pronóstico

De acuerdo con el análisis del pronóstico, la inestabilidad comenzará el miércoles 6 de mayo, cuando el sistema frontal cruce de lleno la región, provocando el pico de lluvias y tormentas especialmente durante la tarde y la noche. Esta situación estará acompañada por el descenso de temperatura y vientos más intensos. Los modelos indican que no será un episodio aislado, sino parte de un período dinámico, con altibajos climáticos que obligarán a seguir de cerca cada actualización.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Esta situación se extenderá durante el jueves y viernes, jornadas en las cuales se desarrollarán tanto lluvias aisladas como ráfagas de viento localmente fuertes, que alterarán el desarrollo cotidiano de las actividades.

El pronóstico, día a día: cómo sigue el clima esta semana

Martes 5 de mayo: mínima de 14 °C y máxima de 24 °C, con varias nubes en el cielo. Se esperan 10% de probabilidades de lluvias a la noche.

Miércoles 6 de mayo: 16 °C de mínima y 24 °C de máxima. Se esperan tormentas durante el día, con 70% de probabilidades de precipitación para la tarde/noche.

Jueves 7 de mayo: 16 °C de mínima y 20 °C de máxima, con cielo nublado y 10% de chanches de lluvias todo el día.

Viernes 8 de mayo: 8 °C de mínima y 15 °C de máxima. Se esperan chaparrones durante la tarde/noche y vientos de hasta 59 km/h.

Sábado 9 de mayo: mínima de 8°C y máxima de 15 °C, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Domingo 10 de mayo: 6° C de mínima y 16 °C de máxima con cielo nublado. Habrá ráfagas de hasta 59 km/h por la mañana.

Cómo afectará el mal tiempo a la rutina diaria

El impacto del mal tiempo se sentirá en la vida cotidiana del AMBA: calles mojadas, complicaciones en el tránsito, menor visibilidad y actividades al aire libre condicionadas. A las lluvias se sumará un ambiente más frío y ventoso, especialmente durante las mañanas y noches, lo que refuerza la necesidad de abrigo y planificación. Será una semana donde el clima volverá a marcar el ritmo del día a día.

Qué sistemas meteorológicos activan las tormentas en la región

Las tormentas que se esperan en el AMBA están impulsadas por la combinación de un frente frío en avance y un ambiente con alta carga de humedad en capas bajas. Este choque entre aire cálido y húmedo con una masa de aire más fría genera un escenario propicio para la formación de nubes de fuerte desarrollo, capaces de producir lluvias intensas en cortos períodos. A esto se suma la influencia de un sistema de baja presión, que potencia la inestabilidad y mantiene el tiempo al borde del desmejoramiento.

Recomendaciones del SMN ante tormentas y viento intenso

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar circular por zonas arboladas durante tormentas fuertes y asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento. También aconseja salir con tiempo, conducir con precaución y prestar especial atención a alertas o avisos de corto plazo, ya que la intensidad del fenómeno puede variar y sorprender en cuestión de horas.