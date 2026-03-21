Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de marzo de 2026
Clima en Córdoba
Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un día parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7.3°C en las primeras horas de la mañana y una máxima de 21.9°C durante el día. La mañana será relativamente fresca, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas rondarán desde frescas a templadas al caer el sol. No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con la humedad alrededor del 54%. Los vientos del sector noreste variarán entre 12 km/h y 19 km/h.