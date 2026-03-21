Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un día parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7.3°C en las primeras horas de la mañana y una máxima de 21.9°C durante el día. La mañana será relativamente fresca, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas rondarán desde frescas a templadas al caer el sol. No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con la humedad alrededor del 54%. Los vientos del sector noreste variarán entre 12 km/h y 19 km/h.