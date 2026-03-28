Lluvias Foto: Foto generada con IA

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está a punto de dar un vuelco definitivo. Luego de varios días marcados por temperaturas cercanas a los 30 grados, humedad elevada y una sensación térmica que se hizo sentir como pleno verano, los modelos meteorológicos anticipan la llegada de un tormentón intenso que marcará el cierre de este mini veranito fuera de temporada.

El fenómeno traerá lluvias, actividad eléctrica y un cambio en la circulación del viento que permitirá el ingreso de aire más fresco. La consecuencia directa será un descenso térmico progresivo, con jornadas más propias del otoño que se consolidarán en el inicio de abril.

Ola de calor Foto: Freepik

El último día de calor intenso antes del cambio

Según los pronósticos más recientes, el domingo será la jornada más calurosa del período, con marcas que volverán a rozar los 30°C y una elevada sensación térmica durante la tarde. Aunque podrían aparecer algunas lluvias aisladas en distintos momentos del día, el ambiente seguirá pesado y húmedo, especialmente en zonas urbanas del AMBA.

Este escenario responde a la persistencia de aire cálido y húmedo que quedó instalado sobre el centro del país, una situación típica de los cambios de estación, donde el otoño aún lucha por desplazar las condiciones veraniegas.

Cuándo llega el tormentón más fuerte

El quiebre del escenario actual se dará el lunes, con la llegada de un sistema de tormentas más organizado. Las lluvias se espera que comiencen durante la mañana y ganen intensidad en cortos períodos, con posibilidad de chaparrones fuertes y descargas eléctricas.

Este tormentón no será solamente una lluvia pasajera: marca el inicio de un cambio de masa de aire, permitiendo que la temperatura máxima comience a retroceder y que el ambiente se vuelva considerablemente más inestable durante varias horas.

Tras el paso del núcleo principal de tormentas, el cielo permanecerá mayormente nublado y las temperaturas quedarán por debajo de los valores extremos registrados en los días previos.

Lluvias Foto: Foto generada con IA

Cómo sigue el tiempo durante la semana

El descenso térmico no será inmediato ni abrupto, pero sí sostenido. Durante los días siguientes, las máximas se moverán entre los 27 y 29 grados, con reaparición de lluvias y tormentas hacia mitad de semana, justo cuando comience abril.

El momento más fresco llegará hacia el jueves, con temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que ya no alcanzarían los 30. Además, se espera que la inestabilidad se extienda durante varias franjas horarias, especialmente en la madrugada y la mañana.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

Frente a este escenario, los organismos de emergencia recomiendan tomar precauciones básicas para evitar inconvenientes:

No sacar la basura ni objetos que puedan obstruir sumideros

Asegurar elementos sueltos en balcones, terrazas y patios

Evitar circular durante tormentas fuertes

Mantenerse informado a través de los alertas meteorológicos oficiales

Estas medidas son clave para reducir riesgos durante episodios de lluvias intensas y ráfagas de viento.

Un alivio esperado tras días agobiantes

El tormentón que se aproxima no solo traerá lluvias, sino el alivio térmico que muchos esperan luego de jornadas calurosas impropias para esta época del año. Con el avance de abril, el otoño comenzará a sentirse con más fuerza en Buenos Aires, dejando atrás el veranito y dando paso a un clima más estable y fresco.