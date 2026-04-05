Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas arrancarán en 5.6°C mientras que las máximas alcanzarán los 15.7°C. La humedad, en cambio, se mantendrá en niveles altos, evaluándose en un 92%. Este nivel de humedad es crucial ya que influye en la sensación térmica que experimentamos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, el pronóstico mantiene las condiciones de menor nubosidad con temperaturas alrededor de 15.7°C. Al atardecer, el cielo podría despejarse aún más, ofreciendo un bello panorama a las 17:52 cuando se espera el ocaso. En contraste, el viento comenzará a tornar más notable en su intensidad hacia la noche, con velocidades que rondarán los 21 km/h.

Por otro lado, las noches en Buenos Aires durante esta época presentan bajas temperaturas. Se aconseja siempre abrigarse adecuadamente para evitar resfriados.