Esta mañana en Córdoba se presentará con clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima alcanzará los 7.3°C, mientras que el viento soplará a una velocidad de 12 km/h. Se espera una humedad del 54%. Esto nos invita a prepararnos para mantener una temperatura corporal cómoda a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente nuboso y la temperatura subirá hasta un máximo de 21.9°C. La velocidad del viento aumentará a 23 km/h. Avanzando hacia la noche, las condiciones climáticas se mantendrán con nubes dispersas. Esta estabilidad en el clima es ideal para planear actividades al aire libre durante el final de la jornada.