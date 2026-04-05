El clima en Corrientes se presenta este domingo con una mañana sin precipitaciones y cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas matutinas se mantendrán entre los 8.2°C y los 18.8°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 12 km/h, lo que proporciona una sensación agradable durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avancemos hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas en Corrientes seguirán siendo estables con cielos parcialmente cubiertos y sin expectativas de precipitaciones significativas. La humedad relativa alcanzará un rango máximo del 94%. La temperatura máxima de 18.8°C se sentirá especialmente en las últimas horas del día, mientras el viento se mantiene suave.

Recuerde que estos días son propicios para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones del clima actual.