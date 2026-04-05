En Jujuy, el clima para la mañana de este domingo se presenta con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura variará entre 4.2°C y 18.4°C, ofreciendo un ambiente fresco y agradable para comenzar el día. No se esperan precipitaciones significativas durante la mañana, con una probabilidad de lluvia baja. La humedad relativa se sitúa en un nivel adecuado, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre sin inconvenientes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas cercanas a los 18.4°C. El viento soplará con velocidades de hasta 10 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frescor en algunas áreas. A medida que avance la noche, se espera que las temperaturas desciendan, pero el clima continuará siendo agradable y estable en la región. La visibilidad será óptima, ideal para observaciones astronómicas de aficionados y curiosos.