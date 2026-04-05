El clima en Mendoza en la mañana

Hoy en Mendoza, el clima nos ofrece una mañana con cielo ligeramente nuboso. Las temperaturas comenzarán desde una mínima de 6.6°C, alcanzando una humedad del 62%. Los vientos se mantendrán a una velocidad promedio de 11 km/h, proporcionando a los mendocinos una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, el clima continuará nublado, pero con una mayor probabilidad de esclarecerse, alcanzando una máxima de 17.5°C. Los vientos aumentarán ligeramente en intensidad. Por la noche, se espera una ligera disminución en las temperaturas, rondando los 10°C, y vientos que persistirán alrededor de 10 km/h.

Para quienes desean disfrutar del aire libre, se recomienda llevar ropas adecuadas para el ligero descenso de las temperaturas hacia la noche, así como prever hidratación durante las actividades diurnas debido a la baja humedad relativa.