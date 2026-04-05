Pronóstico del clima para la mañana en Neuquén

La mañana en Neuquén comenzará con una ligera nube sobre el horizonte, con cielos parcialmente nublados y una temperatura mínima de 4.9°C. A lo largo de las primeras horas, la temperatura se incrementará progresivamente. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h, mientras que la humedad se estima en un 75%, lo que podría contribuir a una sensación de frío. La ciudad puede experimentar ligeros cambios en el clima durante estas horas, por lo que se recomienda estar al tanto del pronóstico actualizado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su pico, con una máxima esperada de 17°C. Los vientos, provenientes del este, mantendrán su velocidad en torno a los 13 km/h. Para la noche, el clima se tornará un poco más fresco, pero seguirá relativamente estable, con el cielo despejado en su mayoría. La humedad se mantendrá constante, brindando un ambiente seco pero confortable. Es un buen momento para salir a dar un paseo, recordar llevar una chaqueta ligera ya que el viento puede aumentar la sensación de frío.