En clima matutino en Salta comenzará con un ambiente fresco y parcialmente nuboso. Las temperaturas tendrán una mínima de 3.4°C, mientras que el viento soplará a una velocidad de hasta 8 km/h. La humedad se mantendrá en un 47%, lo que puede hacer que se sienta más frío de lo que indica el termómetro. El día contará con poca posibilidad de precipitaciones, pero es recomendable salir abrigado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, la nubosidad continuará presente, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas subirán alcanzando un máximo de 21.2°C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, el viento será un poco más fuerte con ráfagas que podrían llegar hasta los 9 km/h. Al caer la noche, se recomienda un abrigo ligero ya que la humedad permanece alta, rondando el 47%.