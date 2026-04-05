Hoy en San Juan, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas irán desde una mínima de 9.2°C, ascendiendo progresivamente a lo largo del día hasta alcanzar picos de 20.4°C. Es un buen día para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta el viento que alcanzará velocidades de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que transcurre la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, sin precipitaciones previstas. La humedad ambiental será notable, con un máximo del 61%. Para la noche, se espera que las temperaturas desciendan pero sin llegar a valores extremos, manteniendo un rango confortable para disfrutar de la velada. Los vientos no aumentarán significativamente, la velocidad se mantendrá constante. Para aquellos interesados en actividades astronómicas, la puesta del sol está prevista para las 18:37.