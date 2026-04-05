En la mañana de hoy en San Luis, el clima se mostrará mayormente despejado, con temperaturas mínimas rondando los 7.5°C. Será una mañana bastante tranquila, ideal para realizar actividades al aire libre. El viento será moderado, soplando a una velocidad media de 22 km/h, lo que podría traer algo de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas variarán ligeramente. Durante la tarde y noche, el cielo se tornará parcialmente nuboso pero con mayor humedad, alcanzando un 66% en su punto máximo. Además, las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 17.7°C, proporcionando un ambiente muy agradable. No se prevén precipitaciones significativas, por lo que los planes al aire libre continuarán siendo una buena opción durante la segunda mitad del día.

Recuerde abrigarse adecuadamente durante la mañana debido a las bajas temperaturas iniciales y disfrute de un día casi perfecto en San Luis.