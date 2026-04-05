Para este domingo en Santa Cruz, las condiciones climáticas indican que viviremos una jornada con cielo parcialmente nuboso. En la mañana, el clima será fresco, con temperaturas oscilando entre los 3.4°C mínima y los 7.3°C como máxima. Se recomienda llevar abrigo, ya que la humedad relativa rondará el 80%, haciendo que se sienta un poco más de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, se espera que las condiciones sigan siendo similares, con clima fresco y cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 7.3°C, y los vientos serán moderados, promediando los 16 km/h. Este domingo será un buen día para disfrutar actividades al interior debido al clima que se presenta.

Observaciones astronómicas para este domingo en Santa Cruz

Este domingo, el amanecer se producirá alrededor de las 09:40, mientras que el atardecer se espera a las 17:34. Con estas condiciones, el tiempo también favorecerá la observación astronómica durante la noche.