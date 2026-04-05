Hoy en Santa Fe, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos y temperaturas que alcanzarán un máximo de 18.5°C. La mañana comenzará con una temperatura mínima de 7.9°C y vientos que se moverán a una velocidad media de hasta 11 km/h. La humedad relativa será considerable, mientras que no se prevén lluvias significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, el clima se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que permanecerán entre los 15.2°C y el máximo anunciado de 18.5°C. Los vientos pueden llegar a ráfagas de hasta 13 km/h. A medida que se acerca la noche, las temperaturas disminuirán alcanzando mínimas en torno a 17°C con cielos despejados y agradables para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 5 de abril de 2026

El amanecer en Santa Fe está previsto para las 7:59, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:06. Estos horarios brindan un día completo de aproximadamente 10 horas de luz solar, ideal para disfrutar de diversas actividades al aire libre, siempre cuando el pronóstico del clima lo permita.