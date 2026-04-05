Hoy en Tierra Del Fuego, la mañana se presentará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, mientras que las máximas alcanzarán los 2.9°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 11 km/h, aportando una sensación fresca a lo largo de la jornada. La humedad se situará en valores altos, alrededor del 96%, lo que puede generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá nuboso, sin variaciones sobre la posibilidad de precipitaciones, ya que seguirá observándose un índice de precipitación en 0 mm para todo el día. Las temperaturas durante estas horas se mantendrán en torno a los valores anteriormente mencionados, con una ligera brisa acompañada de vientos que podrían llegar hasta los 36 km/h.