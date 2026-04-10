Hoy en Catamarca, el clima nos presenta un día que comenzará con cielo parcialmente nuboso. A lo largo de la mañana, las temperaturas serán agradables, oscilando entre los 6.4°C y 23.7°C, ideales para planificar actividades al aire libre. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, no es completamente nula. Se recomienda tener en cuenta los posibles cambios en el clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante las horas de la tarde y noche, el clima continuará con un patrón de parcial nubosidad. La humedad se mantendrá en un nivel saludable, llegando a un máximo de 65%. Los vientos se presentarán con una velocidad máxima de 21 km/h, siendo amables para disfrutar de un paseo vespertino. Aunque la lluvia no es una preocupación mayor para hoy, aquellos que son sensibles al cambio de clima deben estar atentos.