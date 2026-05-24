Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 7°.

Viento: 9 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 4°.

Mañana se esperan 5° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 5°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.