Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 1 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 6 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 9 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 7°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:33
Puesta del sol17:26
Horas de luz7h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:33 y se pone a las 17:26, dando aproximadamente 7h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 9 - 30 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 1 - 5 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 1 - 7 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 2 - 8 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noroeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 8 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 7 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 4 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 4 - 16 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.