El fin de semana largo presentará un clima ideal para hacer actividades al aire libre. Foto: SMN

El frío polar se instaló en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con temperaturas iniciales de tan solo un dígito, lo que da como resultado mañanas frías y tardes un poco más templadas gracias a la salida del sol. En ese contexto, nace la preocupación entre los ciudadanos sobe cuál será el día en el que las mínimas superen los 10 °C, más aún pensando en las actividades al aire libre durante el fin de semana largo por el 25 de Mayo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca una tendencia esperanzadora para los próximos días, ya que el clima presentará un cambio que elevará los registros térmicos, con marcas que irán de los 11 °C a los 13 °C de mínima.

El quiebre del frío: cuándo se corta la ola polar en el AMBA

Según lo informado por el SMN, el domingo 24 de mayo será el día en el que la temperatura mínima de un salto considerable, y se ubique en los 11 grados, mientras que la máxima será de 16 °C. Si bien el número puede sonar “bajo”, lo cierto es que marca un claro contraste con lo vivido al inicio de la semana, cuando días empezaron con marcas de entre 4 °C y 6 °C.

Para quienes tengan agendado planes al aire libre para el fin de semana largo, es importante saber que el sábado 23 la mínima será de 9 °C y la máxima de 15 °C, por lo que se espera un día agradable para comenzar con los 3 días de descanso que ofrece esta fecha patria.

Afloja el frío en el AMBA. Foto: NA (Daniel Vides)

Pronóstico extendido Buenos Aires: cómo sigue el clima en el AMBA

Jueves 21 de mayo: mínima de 6 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.

Viernes 22 de mayo: 7 °C de mínima y 13 °C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado.

Sábado 23 de mayo: 9 °C de mínima y 15 °C de máxima, con el cielo algo nublado.

Domingo 24 de mayo: 11 °C de mínima y 16 °C de máxima. Cielo parcialmente nublado.

Lunes 25 de mayo: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C, con cielo parcialmente nublado.

Qué significa que suban las mínimas y por qué se nota tanto

En términos prácticos, cuando suben las temperaturas mínimas, lo que cambia es cómo arranca el día. Pasar de mínimas de 4–6 °C a valores de 9–13 °C no es solo “unos grados más”: implica que la madrugada pierde su carácter más crudo y el cuerpo no entra en ese modo de “frío total” apenas salís a la calle.

Meteorológicamente, este fenómeno suele ocurrir cuando se debilita el enfriamiento nocturno: hay más nubosidad (que retiene calor), el viento deja de soplar desde sectores muy fríos o se vuelve más moderado, y empieza a ingresar aire menos frío en capas bajas. Por eso se nota tanto: la mínima define la sensación térmica del inicio de la jornada, el uso de calefacción, el abrigo que elegís y hasta la percepción general de “alivio” aunque la tarde siga siendo fresca.

Además, las mínimas impactan en la llamada amplitud térmica (diferencia entre mínima y máxima). Si la mínima sube y la máxima se mantiene parecida, el día se siente más “parejo” y menos extremo: no hay ese salto dramático entre amanecer helado y una tarde apenas tolerable.