Frío en el AMBA Foto: NA

El frío pegó fuerte en la Ciudad y el conurbano, con registros más propios de pleno invierno que de finales de mayo. En CABA se midió una mínima en torno a los 5°C, mientras que en el Gran Buenos Aires hubo zonas por debajo de ese valor y en La Plata el amanecer fue aún más crudo; incluso se reportaron marcas cerca de 0°C y negativas en localidades del interior bonaerense.

La buena noticia para quienes planean locro, paseo o escapada en el fin de semana largo es que, según el panorama previsto, no se esperan lluvias en el AMBA y el “piso” térmico tendería a subir lentamente hacia el lunes feriado. El abrigo seguirá siendo protagonista, pero la sensación general será algo menos hostil que en las madrugadas más duras de estos días.

¿Por qué se siente tanto el frío? La clave está en la “receta” atmosférica

Detrás de este escenario aparece la combinación típica de una masa de aire frío instalada sobre la región y un patrón que favorece tiempo estable, con nubosidad variable y poca chance de precipitaciones. En términos simples: el aire frío domina y, cuando la circulación acompaña, cuesta que se active un sistema de lluvias.

Frío en el AMBA Foto: NA

Además, los sistemas de alta presión (anticiclones) suelen asociarse a condiciones más estables (y, muchas veces, a noches frías), porque el movimiento descendente del aire limita el desarrollo de nubosidad de gran desarrollo y, por lo tanto, la lluvia. Resultado: frío persistente, cielo entre nublado y parcialmente nublado, y sensación térmica que se hace notar sobre todo a primera hora.

Pronóstico AMBA: cómo sigue el tiempo sábado, domingo y lunes 25

En el corto plazo, el pronóstico para la Ciudad y alrededores muestra un leve repunte de las mínimas durante el fin de semana. Para el sábado se proyecta un rango aproximado de 10° a 15°, con nubosidad mayormente presente pero sin un escenario de lluvias significativo.

El domingo mantendría la misma tónica: fresco, con máximas que pueden rondar los 16°C y cielo parcial. El dato que muchos miran para organizar el feriado: el lunes 25, el viento rotaría y el termómetro podría estirarse un poco más durante la tarde, con una máxima que puede acercarse a 18°C en el AMBA.

Conurbano bajo cero: dónde se siente más y qué significa “helada” en la vida real

Aunque CABA suele marcar valores algo menos extremos, en varios puntos del conurbano y alrededores pueden aparecer mínimas cercanas a 0°C o negativas, especialmente en zonas más abiertas o alejadas del centro urbano. Ese contraste es frecuente: el “efecto isla de calor” de la Ciudad amortigua un poco, mientras que el Gran Buenos Aires y áreas periurbanas tienden a enfriarse más en noches calmadas.

Si vas a salir temprano o dejar el auto a la intemperie, prestá atención: con temperaturas cercanas a 0°C es común ver parabrisas escarchados y sensación térmica más baja, incluso con valores “oficiales” no tan extremos. Y si tenés plantas sensibles o cañerías expuestas, es un buen momento para prevenir.

Alerta amarilla por frío: qué provincias están alcanzadas y a quiénes afecta más

Mientras el AMBA no figura entre las zonas con advertencias principales, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por temperaturas extremas para provincias del norte, con foco en el impacto sanitario del frío (especialmente en grupos de riesgo). En reportes periodísticos se mencionan, entre otras, áreas de Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes dentro del esquema de advertencias.

Clima en Buenos Aires. Foto: NA

En nivel amarillo, el riesgo suele ser leve a moderado para la población general, pero puede volverse relevante para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Por eso, más allá de la incomodidad, el mensaje clave es el cuidado: el frío sostenido puede agravar cuadros respiratorios y cardiovasculares si no se toman medidas básicas.

Recomendaciones simples para atravesar el finde helado

Entre los consejos más repetidos por organismos y coberturas meteorológicas aparecen los clásicos que realmente funcionan: evitar exposiciones prolongadas, vestirse en capas, mover el cuerpo para generar calor y calefaccionar con seguridad. Esto último es central: el uso de estufas y braseros en ambientes cerrados eleva el riesgo de intoxicación por monóxido si no hay ventilación adecuada.

También se recomienda hidratarse, moderar el alcohol (puede dar falsa sensación de calor) y estar atentos a signos de alarma en personas vulnerables. Si el plan es viaje o ruta temprano, sumar manta, termo, cargador y chequear el pronóstico local antes de salir ayuda a evitar sorpresas.

Si te escapás el finde XL: 3 claves para planear sin fallar

Mirá mínimas y viento, no sólo la máxima: el viento puede bajar mucho la sensación térmica, especialmente en zonas costeras. Salí más tarde si podés: la franja más fría suele estar cerca del amanecer; a media mañana la percepción mejora bastante. Chequear alertas antes de viajar: el mapa de alertas se actualiza y puede cambiar por región.

¿Cuándo “afloja” de verdad?

Para el AMBA, el alivio sería gradual y se notaría sobre todo en el arranque del lunes 25, con mínimas más altas que las de estos días y una tarde algo más templada, siempre dentro de un contexto fresco. Si esperabas “manga corta”, no: pero sí un feriado más amigable para juntadas, paseo y mesa afuera con abrigo.