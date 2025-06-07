De mal en peor: Neymar dio positivo de coronavirus y su futuro en Santos es incierto

El futbolista de 33 años se ausentó de los entrenamientos de jueves y viernes debido a cuadro gripal. En ese contexto, se sometió a estudios que determinaron que cuenta con el virus que causó la pandemia global hace cinco años.

Neymar dio positivo de coronavirus. Foto: Reuters/Thiago Bernardes

Lo que parecía un refuerzo top terminó en pesadilla. En enero, Neymar regresó a Santos firmando un contrato de seis meses (próximo a llegar a su fin) durante el cual estuvo más afuera que adentro de las canchas. Ahora, un nuevo inconveniente vuelve a dejarlo fuera del terreno de juego, ya que dio positivo de Covid-19.

Según informaron desde el club paulista, Neymar permanece en su residencia haciendo reposo y bajo tratamiento. Además, se someterá a otra prueba el lunes. Si da negativo, recibirá el alta.

Por otro lado, está en duda su presencia en un partido benéfico a celebrarse el martes en Vila Belmiro junto a varias celebridades, en la previa del encuentro de la Selección de Brasil ante Paraguay por Eliminatorias.

El fracaso de Neymar tras su llegada a Santos

Mientras tanto, el futuro de Neymar en Santos no está asegurado y sus actuaciones no fueron las esperadas. Desde su vuelta, el ex-Barcelona y PSG jugó solo 12 partidos y su influencia dentro del campo fue escasa: 3 goles y 3 asistencias.

Además, la Selección de Brasil volvió a dejarlo al margen de las convocatorias. Ni en marzo ni en la reciente lista de Carlo Ancelotti fue considerado. “Volvió a Brasil para preparar bien el Mundial. Contamos con él en su mejor versión. Hablé con él para explicarle esto. Está de acuerdo con nosotros”, señaló el DT italiano.