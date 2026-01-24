De jugar con Messi y frenar a Neymar a jugar bajo las órdenes de su papá:

El lateral derecho fue anunciado en Corralense Foto: Corralense

Tras haber jugado en Europa y en dos grandes del fútbol argentino, Gino Peruzzi, el defensor que supo vestir la camiseta de Vélez, Boca, Catania, Nacional, San Lorenzo y Alianza Lima, cerrará su carrera profesional en el club que lo vio nacer: Club Atlético Social Corralense.

Con 33 años, el lateral derecho nacido en Corral de Bustos, en el sureste de la provincia de Córdoba, decidió volver a donde todo comenzó. Club Atlético Social Corralense es un equipo que participa de la Liga Regional de Fútbol del Sur, es apodado “El Verde” y tiene un estadio con capacidad para 10.000 espectadores llamado “Oscar Ruggeri” en honor al mítico defensor, que también pateó las canchas del club.

Sin lugar a dudas, uno de los datos más curiosos del nuevo episodio en la vida de Peruzzi es que será dirigido por su papá. José Luis Peruzzi es más que solamente el DT de Corralense: es también el más ganador en la historia del club.

Vs Neymar en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2012 Foto: @FutbolRetroAr

Hace casi dos décadas, Gino Peruzzi abandonaba su ciudad natal con destino a Vélez Sársfield, gracias a una alianza deportiva entre Hermes Desio y Oscar Ruggeri. En 2011 hizo su debut y rápidamente llamaría la atención de Alejandro Sabella, quien entonces dirigía la Selección Argentina en el camino de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2014.

Uno de sus puntos más altos con la camiseta del Fortín fue en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2012. Aquella tarde se encargó de anular futbolísticamente a Neymar y sorprendió a toda Vila Belmiro con su calidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del cordobés, Vélez quedó afuera por penales contra Santos, que venía de ser campeón del certamen en 2011.

En 2013 cruzaría el charco con destino a Italia, donde vestiría la camiseta del Catania durante dos años. Luego, volvería a la Argentina para sumarse al Boca dirigido por el “Vasco” Arruabarrena.

Allí se mantuvo hasta el año 2018, cuando Guillermo Barros Schelotto le comunicó que no sería tenido en cuenta. Peruzzi saltó el Río de la Plata y desembarcó en Nacional de Montevideo, donde no pudo hacer pie.

A menos de un año de su salida, volvió al país de la mano de San Lorenzo, por una cifra de 800 mil dólares y con contrato hasta 2022. En el Ciclón sumó 61 partidos, dos goles y dos asistencias.

En su paso por Alianza Lima Foto: @CHELONETA10

Luego de eso muchos le perdieron el rastro. Tuvo una temporada en Alianza Lima y luego llegó al fútbol de Georgia. Su último equipo fue San Miguel, pero no tuvo el rodaje deseado en el Trueno Verde, que lucha en la segunda división del fútbol local.

Cuando parecía que Gino colgaba los botines, su carrera tuvo un giro inesperado, y continuará, aunque no profesionalmente, en Corralones, rodeado de su familia y la gente que lo vio crecer.