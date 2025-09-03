Ancelotti terminó con los rumores y confirmó por qué no convocó a Neymar para las Eliminatorias

El técnico del Scratch terminó con el ida y vuelta con el futbolista del Santos. El crack brasileño había afirmado que no estaba lesionado, poniéndole presión al ex entrenador del Real Madrid.

Conferencia de prensa de Carlo Ancelotti en Brasil. Foto: EFE

Carlo Ancelotti afirmó que dejó a Neymar fuera de la lista de convocados para los dos últimos partidos de Brasil por las Eliminatorias, ante Chile y Bolivia, por decisión técnica.

El entrenador italiano no quiso entrar en polémicas con Neymar, quien aseguró que no está lesionado y que está en condiciones de ser convocado.

“Recibí normal (las críticas de Neymar). Es verdad. Fue una decisión técnica”, afirmó el ex entrenador del Real Madrid en la conferencia previa al partido del jueves con Chile en el Maracaná.

Neymar dio positivo de coronavirus. Foto: Reuters/Thiago Bernardes

Ancelotti reiteró que exigirá de sus jugadores que estén al 100% de sus condiciones físicas y explicó que antes de convocar a cualquier jugador examina no sólo su pasado sino también lo que está haciendo y los problemas que ha tenido.

“Y la condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición técnica. Y no sólo la de Neymar sino la de todos”, afirmó.

El entrenador agregó que calcula que hay unos 70 futbolistas en condiciones de ser convocados para la selección brasileña que disputará el Mundial de 2026 y que, ante tanta competición, necesita definir criterios para escoger a los más indicados.

Conferencia de prensa de Carlo Ancelotti en Brasil. Foto: EFE

“De esos 70 evaluaremos su calidad, el que estén 100% bien físicamente y que encajen bien el equipo, es decir que jueguen para el equipo y no individualmente”, afirmó.

Sin citar específicamente a Neymar, afirmó que prefiere convocar a un jugador con menos calidad técnica, pero que esté en las mejores condiciones físicas y que prefiera jugar para el equipo.