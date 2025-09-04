Una ausencia que divide a Brasil: ¿por qué Neymar no jugará ante Chile por las Eliminatorias del Mundial 2026?

Se trata de una de las grandes polémicas de esta doble fecha. Ancelotti, DT de la selección carioca, explicó qué pasó.

Neymar se refirió a la goleada que sufrió Brasil ante Argentina. Foto: Reuters (Hannah Mckay)

La ausencia de Neymar en la convocatoria de Brasil para el partido contra Chile se debe a una decisión puramente técnica del entrenador Carlo Ancelotti, y no a una lesión o problema físico.

¿Por qué el mejor jugador en la actualidad del seleccionado no estará presente?

Neymar dio positivo de coronavirus. Foto: Reuters/Thiago Bernardes

Es una “Decisión Técnica” del Entrenador: el propio DT, Carlo Ancelotti, confirmó en conferencia de prensa que la exclusión de Neymar se trata de una “decisión técnica”, basada en una evaluación diaria de múltiples factores que incluyen el rendimiento actual y criterios físicos. El propio Neymar había manifestado que creía que esa era la razón, lo que fue validado por el técnico.

Hay una alta competencia interna: Ancelotti advirtió que está evaluando un universo de “aproximadamente 70 futbolistas” con chances de ir al Mundial, dejando claro que ninguna figura, incluido Neymar, tiene el puesto asegurado. El cuerpo técnico está observando a un amplio grupo de jugadores para definir la lista final para la Copa del Mundo.

Se probará un nuevo sistema ofensivo: dado que Brasil ya está clasificado, el entrenador usará el partido contra Chile para experimentar. Planea alinear un equipo con cuatro delanteros: Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro y Raphinha. Esta prueba táctica implica dejar fuera, en esta ocasión, a grandes estrellas internacionales como Neymar y Vinícius Jr.

Conferencia de prensa de Carlo Ancelotti en Brasil. Foto: EFE

¿Qué dijo Ancelotti?

En su última conferencia de prensa, el experimentado italiano dijo que “es una decisión técnica, que se basa en muchas cosas: lo que un jugador está haciendo, lo que ha hecho y el problema que él ha tenido. Cuando yo hablo de criterio físico, es un criterio que toda comisión considera muy importante”, subrayó el DT. Y agregó: “Nadie puede discutir a Neymar en su nivel técnico, pero estamos mirando y evaluando cada día los partidos de todos los jugadores, no sólo de él. Y de todos los que evaluamos, creemos que el equipo nacional de Brasil tiene aproximadamente 70 futbolistas que pueden estar en la próxima Copa del Mundo”.

El ex entrenador del Real Madrid quiere que la selección brasileña ataque con intensidad y equilibrio frente a Chile el jueves en el mítico estadio Maracaná y ha decidido alinear un equipo con cuatro delanteros.