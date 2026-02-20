Neymar. Foto: REUTERS

Neymar abrió la posibilidad de un retiro cercano, al asegurar que es posible que deje de jugar de manera profesional cuando termine su actual contrato con el Santos a final de esta temporada, es decir, en diciembre.

“No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco”, dijo el brasileño en una entrevista para CazéTV.

El ex jugador del Barcelona y el PSG afirmó que vive “año a año” y que este será realmente “muy importante” para el Santos y para la selección brasileña por el Mundial 2026, en el que aspira poder participar tras una larga ausencia en la absoluta debido a numerosas lesiones.

En este sentido, explicó que, tras someterse a una artroscopia en diciembre pasado, aplazó “un poco” su retorno a los terrenos de juego para recuperarse plenamente y volver “al 100%”, “sin dolor, sin miedos ni nada”.

“Sé que mucha gente dice muchas tonterías. No sabe del día a día, no sabe cómo es. Pero uno tiene que aguantar ahí. El Santos hizo una planificación muy buena y me ayudó”, expresó el máximo goleador de la Verdeamarelha.

Un 2025 marcado por las lesiones

Ney, que el año pasado pasó por un nuevo calvario de lesiones, también destacó el papel que han tenido sus amigos en su proceso de recuperación.

“Han sido fundamentales en mi vida (...) Si no fuera por ellos, con certeza no sé si habría logrado superar todo esto. Y si lo hubiera logrado, habría sido una carga muy pesada. Pero ellos hicieron que todo fuera más llevadero”, señaló.