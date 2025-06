Opens in new window

“Goodbye Argentina”: The New York Times criticó la eliminación de River y Boca en el Mundial de Clubes

La nota retrata el impacto que tuvo la eliminación del torneo tanto del “Millonario” como del “Xeneize” y plantea dudas sobre el presente del fútbol argentino.

The Athletic, la columna deportiva de The New York Times, escribió un duro artículo sobre la eliminación de los equipos argentinos del Mundial de Clubes, haciendo énfasis en el plantel de River y su bochornosa pelea sobre el final del partido ante Inter.

La nota, firmada por Jack Lang, posee el título “Goodbye Argentina” (“Adiós Argentina”), retrata el impacto que tuvo la eliminación del torneo tanto del “Millonario” como de Boca y plantea dudas sobre el presente del fútbol argentino.

El polémico final entre River e Inter en el Mundial de Clubes. Foto: Reuters

El duro artículo del New York Times

El artículo comienza la patética escena en el Lumen Field de Seattle, donde los de Marcelo Gallardo perdieron 2-0 frente a Inter y se despidieron de la competencia con un nivel penoso.

Para Lang, el aliento de la hinchada riverplatense fue una postal contradictoria de un equipo que terminó el partido “en un infierno”, con Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta expulsados, y Marcos Acuña buscando agredir a Denzel Dumfries. “Esto fue indigno”, resumió.

Según el análisis del periodista, el torneo “perderá aficionados” con la salida de River y Boca, los cuales dejaron una marca desde las tribunas.

“La hinchada de Boca, en particular, insufló vida y vitalidad a la primera semana de esta brillante y algo desangelada competición. Incluso aquellos que lograron mantener la distancia, recelosos de lo que podría significar vivir un mes dentro de los sueños egocéntricos de Gianni Infantino, vieron cómo su resistencia se desvanecía, aunque solo fuera momentáneamente”, señala el texto texto.

Y añade: “Boca quedó expuesto en medio de una crisis institucional que se arrastra desde hace tiempo. El regreso de Russo como entrenador, impulsado por Riquelme, parece ahora acto de nostalgia y populismo descarado”, señaló.

Sobre River, describió: “¿Cómo reemplazarán a Franco Mastantuono? ¿Un poco más de disciplina les habría dado una mejor oportunidad? ¿Gallardo aún tiene hambre de gloria?“.