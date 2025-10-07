FIFA sancionó a River con una millonaria multa por cánticos racistas en el Mundial de Clubes: ¿cuánto debe pagar?

El club de Núñez deberá pagar por la conducta de sus hinchas durante la última competencia internacional. Conocé todos los detalles en la nota.

River en el Mundial de Clubes. Foto: Reuters

FIFA sancionó económicamente a River por diversos incidentes de sus hinchas ocurridos durante su participación en el Mundial de Clubes.

La multa asciende a 88 mil dólares, por cánticos discriminatorios, infracciones reglamentarias y conductas inapropiadas del público durante los encuentros del certamen.

River puede clasificar al próximo Mundial de Clubes por ranking o ganar una Libertadores. Foto: Reuters

Los reportes mencionan expresamente los cánticos dirigidos al arquero de Monterrey, Esteban Andrada, ex Boca, así como otros insultos xenófobos alusivos al clásico rival.

Además de las expresiones discriminatorias, la FIFA detalló una serie de faltas vinculadas al comportamiento del público de River en las tribunas. Entre ellas, el ingreso de banderas no autorizadas, el lanzamiento de objetos al campo de juego, el encendido de bengalas de humo y el incumplimiento de las normas de no fumar en los sectores del estadio.

Mundial de Clubes, River vs. Urawa Red Diamonds. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian,

En caso de reincidencia, la FIFA podría aplicar sanciones deportivas o disciplinarias más severas, incluyendo la posibilidad de disputar partidos con restricciones de público.

Ante la notificación oficial, el club deberá presentar un plan de educación y concientización destinado a erradicar la discriminación y promover el respeto en los estadios, tal como exige la FIFA en estos casos.