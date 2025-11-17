Boca piensa en grande: la gran oportunidad para sumar puntos en la clasificación al Mundial de Clubes 2029

El Xeneize, ya clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores, tiene una chance inmejorable gracias a la consecución de diversos resultados.

Boca Juniors. Foto: NA

Mientras su clásico, River Plate, vive una crisis deportiva sin igual en los últimos años, Boca Juniors atraviesa un gran momento. Ya clasificado a la próxima Copa Libertadores y a los playoffs del Torneo Clausura, el Xeneize tiene por delante una gran chance para volver a formar parte de un Mundial de Clubes.

Al no participar de la última edición de la Libertadores, los hinchas ya empezaban a olvidarse de la posibilidad de competir nuevamente en el torneo que ya supo ganar el Chelsea. Sin embargo, tras la clasificación, una chance inmejorable...

Teniendo en cuenta que los equipos que sí estuvieron en la edición actual de la Copa cosecharon un colchón importante de unidades, de cara a las siguientes tres temporadas, Boca podría achicarles muchos puntos durante el año venidero.

Esto se debe a que River, Racing, Estudiantes, Vélez, Central Córdoba y Talleres no juegan la Libertadores 2026. Dichos elencos, que sí la disputaron en 2025 y sumaron una buena cantidad de unidades para el ranking que otorga los cupos para el Mundial de Clubes 2029, no lo harán en la próxima edición y el Xeneize se vio beneficiado.

Si bien todavía existe la posibilidad de que alguno de ellos se consagre campeón del Torneo Clausura 2025 y saque boleto a la Libertadores por esa vía, apenas uno podría hacerlo mientras que todos los restantes permanecerán de la forma ya mencionada anteriormente. De esta manera, solo habría argentinos que sumarán por primera vez, siendo una inmejorable ocasión para Boca.

El ranking para el Mundial de Clubes 2029

46 Palmeiras

39 Flamengo

35 Liga de Quito

35 Racing

28 Estudiantes

25 San Pablo

24 Vélez

23 River

21 Botafogo

20 Peñarol

17 Atlético Nacional

17 Internacional

17 Libertad

15 Fortaleza

15 Universitario

14 Central Córdoba

14 Cerro Porteño

13 Universidad

11 Independiente del Valle

10 Bahia

10 Nacional (U)

9 Bolívar

9 Bucaramanga

9 San Antonio

8 Alianza Lima

8 Colo Colo

8 Olimpia

7 Barcelona

7 Sporting Cristal

7 Talleres

4 Carabobo

3 Táchira

3 Boca

3 Argentinos

3 Platense

3 Rosario Central

3 Independiente Rivadavia

CONMEBOL cuenta con 6 cupos para el Mundial de Clubes 2029. Además de los campeones de las 4 Libertadores, 2 equipos clasifican por el ranking en esas ediciones. Salvo en el caso de los que conquistan el certamen continental, solo se permiten 2 clubes por país. Se suman 3 puntos por triunfo, 1 por empate y también 3 por cada fase avanzada.