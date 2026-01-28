Sede de la AFA, en la calle Viamonte.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el Informe de Clubes 2025, un documento que reúne datos, diagnósticos y proyecciones sobre la realidad institucional del fútbol argentino. El objetivo central del trabajo es fortalecer la transparencia y consolidar un modelo de gestión basado en información verificable y actualizada.

Desde la entidad destacaron que contar con estadísticas precisas permite diseñar políticas deportivas federales, mejorar la gestión institucional y acompañar de manera equitativa a las distintas entidades que integran el sistema.

En ese sentido, el informe se presenta como una herramienta técnica para el debate, la planificación y la toma de decisiones, con criterios objetivos y una mirada inclusiva sobre el desarrollo del fútbol nacional.

Rosario Central, campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2025. Foto: X @LigaAFA

El relevamiento pone el foco en los clubes de Primera División, a los que la AFA define como actores sociales, culturales y deportivos clave en todo el país.

Según el organismo, estas instituciones cumplen un rol fundamental en la formación, la contención y la construcción de identidad, con presencia tanto en los grandes centros urbanos como en localidades más pequeñas.

Otro de los ejes del documento es la sistematización de datos como base para optimizar recursos, profesionalizar la gestión y promover el crecimiento integral de cada entidad.

Estudiantes de La Plata, campeón del Torneo Clausura 2025. Foto: FOTO: LUIS SANTILLAN /NA.

El informe también reconoce las diferencias y los desafíos particulares de los clubes, y propone analizarlos para garantizar igualdad de oportunidades en todo el territorio argentino.

Además de los datos cuantitativos, el trabajo busca reflejar el impacto social de las instituciones en sus comunidades. En ese marco, la AFA subraya el valor educativo y formativo de los clubes, y su función como espacios de inclusión y desarrollo humano.

Por último, el organismo remarcó que la transparencia, el acceso a la información y la planificación a largo plazo son pilares para el crecimiento sostenido del fútbol argentino.

La lista de clubes argentinos con más cantidad de socios

River Plate es el club con más socios de la Argentina. Foto: X @RiverPlate