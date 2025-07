Opens in new window

En la previa de Silverstone, Colapinto se sinceró sobre el rendimiento del Alpine: “Difícil de manejar”

El argentino se refirió al mal rendimiento de su monoplaza, que todavía no le permitió sumar puntos en su segunda experiencia en la Fórmula 1.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Franco Colapinto atraviesa un momento particular en Alpine, ya que todavía no pudo sumar puntos en sus primeras cinco carreras con la escudería. Además, el Fórmula 1 que maneja no parece dar las respuestas esperadas, por lo que aparecen rumores sobre su futuro frente a sus resultados.

En la previa del Gran Premio de Reino Unido, el argentino formó parte de la tradicional conferencia de prensa para medios internacionales. Allí, fue consultado sobre el rendimiento de su Alpine e hizo una reflexión acerca de su presente al volante del monoplaza.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Reino Unido Foto: REUTERS

“Creo que en general hemos dado un paso adelante. Desde Canadá, ya se ha sentido mucho mejor. Pero creo que los viernes son especialmente importantes. Tenemos que entender cómo lograr rendimiento desde ese día, porque después estamos intentando encontrarlo hasta el sábado. Se pierden los pequeños detalles, esas mejoras que hacés normalmente, pero que no aparecen porque estás concentrado en los aspectos más grandes”, mencionó acerca de su avance en las últimas carreras.

Y reconoció la pérdida de potencia en momentos críticos de las carreras, algo que los aleja de puntuar junto a Pierre Gasly: “Tenemos que lograr que el auto sea un poco más predecible. Conocemos nuestras debilidades. El auto es rápido cuando está en su ventana de rendimiento, pero apenas sale de ahí, se vuelve difícil de manejar”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Reino Unido. Foto: X AlpineF1Team

Justamente, se refirió a las diferencias con su compañero, que lleva más tiempo en el equipo. “Después de cuatro años manejando este auto, le es más fácil entender dónde está el límite”.

Y destacó lo más importante que tiene el auto que maneja en su segunda experiencia en Fórmula 1: “En general, el auto es rápido. Eso es lo principal. Tenemos que intentar extraer ese rendimiento desde el inicio, algo que no podemos hacer siempre. Ese es nuestro principal problema ahora. También hay cosas que debemos mejorar como equipo. Necesitamos encontrar más rendimiento del coche. Tenemos que seguir trabajando juntos para hacerlo más predecible, un poco más fácil de manejar para nosotros, los pilotos”.

A la hora de marcar un punto a mejorar en su desempeño, Franco Colapinto volvió a señalar el viernes como un día clave, donde le cuesta mostrar su versión óptima: “Sigo cometiendo errores los viernes, y creo que eso es lo que hay que hacer: encontrar el límite. Cada vez estamos encontrando más de viernes a sábado, tanto en poner el coche más a mi gusto como también en conducción. Es una combinación entre conducción y puesta a punto, y cuando juntamos todo, todo se conecta mejor el sábado”.

Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, en el Gran Premio de Austria. Foto: EFE (Anna Szilagyi)

“Creo que hacer el auto un poco más adecuado a lo que yo necesito es muy importante. Esa sensación general de que el auto es difícil de manejar, que es inconsistente con el viento o la temperatura”, apuntó también.

Para cerrar, el piloto de Alpine se refirió a los próximos pasos, con la llegada de la carrera en Silvestone: “Es complicado. Si supiera por qué está pasando, no estaría pasando. Es difícil responder, pero tenemos algunas ideas que creemos que pueden ayudar y las vamos a probar fin de semana tras fin de semana. Estamos analizando la situación y evaluando todos estos problemas, intentando entender dónde podemos mejorar”.